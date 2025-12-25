SUCESO
Detenido por causar daños en 17 vehículos en el barrio donostiarra de Aiete

Un hombre de 30 años ha sido detenido por la Ertzaintza esta pasada Nochebuena acusado de causar daños en 17 vehículos aparcados en la calle en San Sebastián, según informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Donostiako Aiete auzoan 17 ibilgailutan kalteak eragiteagatik

Los hechos han ocurrido sobre las 3.00 horas de esta madrugada, cuando una patrulla de la Policía autonómica se ha desplazado al barrio donostiarra de Aiete tras recibir un aviso de que un individuo intentaba al parecer forzar un vehículo aparcado en el paseo Bera Bera.

Los agentes han localizado e identificado a un varón cerca de un coche que presentaba el retrovisor desencajado, un limpiaparabrisas arrancado y el otro retorcido.

Tras diversas indagaciones, los ertzainas han considerado que el hombre era el presunto autor de esos desperfectos, así como de los que registraban otros quince turismos y una moto en la misma zona, principalmente, en espejos retrovisores.

El varón ha sido arrestado y trasladado a comisaría, donde permanecerá hasta pasar a disposición del Juzgado de Guardia de San Sebastián. 

