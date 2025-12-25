GERTAERA
Donostian atxilotu dute, 17 ibilgailutan kalteak eragiteagatik

Ertzaintzak 30 urteko gizon bat atxilotu du bart, aparkatuta zeuden 17 ibilgailutan kalteak eragiteagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ertzaintzak 30 urteko gizonezko bat atxilotu du gaur goizaldean Donostian, aparkatutako 17 ibilgailutan kalteak eragiteagatik. Gehienek atzerako ispiluetan zituzten kalteak. 

Goizaldeko 03:00ak aldera Ertzaintzari jakinarazi diote gizonezko bat Donostiako Aiete auzoko Bera Bera pasealekuan aparkatuta zegoen ibilgailu bat behartzen saiatzen ari zela.

Patruila batek gizonezkoa aurkitu eta identifikatu du auto baten ondoan. Auto horrek atzerako ispilua aterata, haizetako-garbigailu bat aterata eta bestea bihurrituta zituen. 

Polizia-agenteek inguruan aparkatuta zeuden gainerako ibilgailuak aztertu dituzte, eta egiaztatu dute beste hamabost autok eta motozikleta batek hainbat kalte zituztela. Autoen kasuan, denek zuten atzerako ispiluren bat kaltetuta, eta motozikleta lurrean botata zegoen. 

Ertzain-etxeko eginbideak amaitutakoan, atxilotua Donostiako Guardiako Epaitegiaren esku utziko dute.

Donostia Ertzaintza Gizartea

