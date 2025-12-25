Éxito de Fitness: gimnasios abiertos, incluso el día de Navidad
Hay personas que hacen ejercicio a diario, sin faltar un solo día, ni siquiera el día de Navidad. Para ellos, cada vez son más los gimnasios que abren sus puertas incluso en días tan señalados como el de hoy. Y es que, tras una buena sesión de ejercicios, uno se sienta con menos cargo de conciencia y más hambre en la mesa.
Te puede interesar
Reabren parcialmente la autopista A-64 que une Baiona y Toulouse
Se ha abierto el tramo de Bearne. Sin embargo, los agricultores aún mantienen bloqueada la parte de Ipar Euskal Herria como protesta por las medidas contra la dermatosis nodular.
El Kontxapuzón de San Sebastián regresa con 200 participantes para apoyar a mujeres con cáncer de mama
La playa de La Concha ha sido el escenario del esperado Kontxapuzón, donde 200 valientes se han lanzado al agua para combatir el frío y recaudar fondos en beneficio de la asociación Katxalin. Tras el parón del año pasado debido a la presencia de medusas, el evento solidario, organizado por el CD Fortuna, ha reunido a la comunidad en una muestra de apoyo y solidaridad en esta tradicional cita navideña.
Detenido por causar daños en 17 vehículos en el barrio donostiarra de Aiete
Un hombre de 30 años ha sido detenido por la Ertzaintza esta pasada Nochebuena acusado de causar daños en 17 vehículos aparcados en la calle en San Sebastián, según informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad.
Detenido en Azkoitia por intentar agredir sexualmente a una mujer
El agresor ha huido en una bicicleta y ha sido interceptado poco después por dos testigos que le han seguido con sus vehículos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
La magia de Olentzero y Mari Domingi llega a los hogares vascos
Ilusión, nervios y sonrisas se repiten este 25 de diciembre en miles de casas de Euskal Herria. Las niñas y los niños descubren los regalos que Olentzero y Mari Domingi han dejado durante la noche, en una mañana marcada por la emoción.
Pillan "in fraganti" a los ladrones en plena Nochebuena, robando en un restaurante y en una peluquería de Bilbao
Los dos arrestados, que cuentan con antecedentes policiales por este tipo de hechos, permanecen en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.
Bizkaia afronta cinco días sin pescado fresco en plena Navidad
La combinación de festivos y el cierre anual de Mercabilbao dejará sin suministro a las pescaderías entre el 26 y el 30 de diciembre.
Olentzero y Mari Domingi recorren las ciudades y pueblos de Euskal Herria anunciando la Navidad
Una de las noches más mágicas del año es el momento de celebrar la Nochebuena, el solsticio de invierno y la nueva luz. Y Olentzero y Mari Domingi bajan a nuestros pueblos y ciudades para pasar estos momentos con todos ellos.
Últimas compras antes de Navidad: la jornada de los vendedores
Hoy es Nochebuena y las tiendas viven su momento más frenético. Prisas, nervios y pedidos de última hora marcan la jornada mientras las vendedoras hacen malabares para atender a todos los clientes. Echamos un vistazo al otro lado del mostrador en el día más intenso de la campaña navideña.