Éxito de Fitness: gimnasios abiertos, incluso el día de Navidad

18:00 - 20:00
Hay personas que hacen ejercicio a diario, sin faltar un solo día, ni siquiera el día de Navidad. Para ellos, cada vez son más los gimnasios que abren sus puertas incluso en días tan señalados como el de hoy. Y es que, tras una buena sesión de ejercicios, uno se sienta con menos cargo de conciencia y más hambre en la mesa.

SAN SEBASTIÁN, 25/12/2025.- Nadadores participan en el XVII Kontxapuzon Navideño, una actividad solidaria, recreativa y deportiva que consiste en “un chapuzón” de unos 300 metros en las aguas de la Bahía Donostiarra. La recaudación de este año será donada a Katxalin, una asociación de apoyo a las mujeres que sufren cáncer de mama y/o cualquier tipo de proceso tumoral ginecológico: cáncer de cuello uterino, de endometrio, de ovario o de vulva. EFE/Javier Etxezarreta
Hace  min.

El Kontxapuzón de San Sebastián regresa con 200 participantes para apoyar a mujeres con cáncer de mama

La playa de La Concha ha sido el escenario del esperado Kontxapuzón, donde 200 valientes se han lanzado al agua para combatir el frío y recaudar fondos en beneficio de la asociación Katxalin. Tras el parón del año pasado debido a la presencia de medusas, el evento solidario, organizado por el CD Fortuna, ha reunido a la comunidad en una muestra de apoyo y solidaridad en esta tradicional cita navideña.
