La magia de Olentzero y Mari Domingi llega a los hogares vascos

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Olentzero eta Mari Domingiren magia euskal etxeetara iritsi da
author image

EITB

Última actualización

Ilusión, nervios y sonrisas se repiten este 25 de diciembre en miles de casas de Euskal Herria. Las niñas y los niños descubren los regalos que Olentzero y Mari Domingi han dejado durante la noche, en una mañana marcada por la emoción.

Olentzero Sociedad

