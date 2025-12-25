La magia de Olentzero y Mari Domingi llega a los hogares vascos

Las intensas nevadas de los últimos días han dejado hasta medio metro de nieve en los Pirineos aragoneses, elevando el peligro de aludes. Las imágenes, grabadas el lunes por un montañero en Monte Perdido, muestran una reciente avalancha y han llevado al Gobierno de Aragón a pedir máxima precaución a los vecinos y visitantes de las zonas de montaña.