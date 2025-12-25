Opariak
Olentzero eta Mari Domingiren magia Euskal Herriko etxeetara iritsi da

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ilusioa, urduritasuna eta irribarreak errepikatzen dira abenduaren 25ean Euskal Herriko etxeetan. Haurrek Olentzerok eta Mari Domingik gauean utzitako opariak ezagutu dituzte, emozioz beteriko goiz batean.

