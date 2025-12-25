Pillan "in fraganti" a los ladrones en plena Nochebuena, robando en un restaurante y en una peluquería de Bilbao
La Ertzaintza ha detenido 'in fraganti' a dos hombres en Bilbao cuando robaban en sendos establecimientos. El primero de ellos ha sido sorprendido con la caja de caudales de un restaurante y el segundo en el interior de una peluquería, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Hacia las 00.38 horas de este jueves, un comunicante ha alertado de la presencia de un joven intentando forzar la entrada de varios establecimientos del barrio de Abando en Bilbao. Los agentes han localizado al presunto autor, un hombre de 23 años de edad, saliendo entre varios contenedores, en los que había depositado la caja de caudales robada de un restaurante cercano. El implicado ha sido detenido, acusado de un presunto delito de robo con fuerza.
El segundo robo ha tenido lugar a las 03.27 horas en una peluquería del mismo barrio de Abando. La Ertzaintza ha sido requerida para personarse en el local tras activarse la alarma de intrusión.
Los recursos policiales han encontrado el acceso al establecimiento forzado, y en su interior a un hombre de 30 años de edad, que ha sido detenido, acusado de un delito de robo con fuerza.
Los dos arrestados, que cuentan con antecedentes policiales por este tipo de hechos, permanecen en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.
Te puede interesar
Detenido en Azkoitia por intentar agredir sexualmente a una mujer
El agresor ha huido en una bicicleta y ha sido interceptado poco después por dos testigos que le han seguido con sus vehículos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
La magia de Olentzero y Mari Domingi llega a los hogares vascos
Ilusión, nervios y sonrisas se repiten este 25 de diciembre en miles de casas de Euskal Herria. Las niñas y los niños descubren los regalos que Olentzero y Mari Domingi han dejado durante la noche, en una mañana marcada por la emoción.
Bizkaia afronta cinco días sin pescado fresco en plena Navidad
La combinación de festivos y el cierre anual de Mercabilbao dejará sin suministro a las pescaderías entre el 26 y el 30 de diciembre.
Olentzero y Mari Domingi recorren las ciudades y pueblos de Euskal Herria anunciando la Navidad
Una de las noches más mágicas del año es el momento de celebrar la Nochebuena, el solsticio de invierno y la nueva luz. Y Olentzero y Mari Domingi bajan a nuestros pueblos y ciudades para pasar estos momentos con todos ellos.
Últimas compras antes de Navidad: la jornada de los vendedores
Hoy es Nochebuena y las tiendas viven su momento más frenético. Prisas, nervios y pedidos de última hora marcan la jornada mientras las vendedoras hacen malabares para atender a todos los clientes. Echamos un vistazo al otro lado del mostrador en el día más intenso de la campaña navideña.
Un desprendimiento de nieve en Monte Perdido evidencia el alto riesgo de aludes en Pirineos
Las intensas nevadas de los últimos días han dejado hasta medio metro de nieve en los Pirineos aragoneses, elevando el peligro de aludes. Las imágenes, grabadas el lunes por un montañero en Monte Perdido, muestran una reciente avalancha y han llevado al Gobierno de Aragón a pedir máxima precaución a los vecinos y visitantes de las zonas de montaña.
Iñigo Urrutia: "Últimamente parece que la Constitución está imponiendo límites adicionales a la normalización del euskera"
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha cuestionado la competencia en materia de política lingüística de la Administración y de los ayuntamientos en sus últimas resoluciones. Iñigo Urrutia, jurista y profesor de Derecho Administrativo, señala que con estas últimas decisiones puede incrementarse la inestabilidad política.
Prisión provisional para el hombre detenido por la muerte de una mujer en Barakaldo
El joven de 27 años, compañero de trabajo de la víctima, ha sido acusado de presuntos delitos de homicidio y agresión sexual.
Olentzero y Mari Domingi visitan a los niños de las capitales de Euskadi
Olentzero y Mari Domingi han realizado su última visita a los niños de Euskadi, previo a repartir los regalos de Nochebuena. La pareja ha estado presente en el Teatro Arriga de Bilbao, el Hospital de Basurto, en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y y en el Hospital Universitario de Donostia.