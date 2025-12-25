ERTZAINTZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pillan "in fraganti" a los ladrones en plena Nochebuena, robando en un restaurante y en una peluquería de Bilbao

Los dos arrestados, que cuentan con antecedentes policiales por este tipo de hechos, permanecen en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.
Euskaraz irakurri: Gabon gauean lapurrak "in fraganti" harrapatzen dituzte, Bilboko jatetxe eta ile-apaindegi batean lapurtzen

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido 'in fraganti' a dos hombres en Bilbao cuando robaban en sendos establecimientos. El primero de ellos ha sido sorprendido con la caja de caudales de un restaurante y el segundo en el interior de una peluquería, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Hacia las 00.38 horas de este jueves, un comunicante ha alertado de la presencia de un joven intentando forzar la entrada de varios establecimientos del barrio de Abando en Bilbao. Los agentes han localizado al presunto autor, un hombre de 23 años de edad, saliendo entre varios contenedores, en los que había depositado la caja de caudales robada de un restaurante cercano. El implicado ha sido detenido, acusado de un presunto delito de robo con fuerza.

El segundo robo ha tenido lugar a las 03.27 horas en una peluquería del mismo barrio de Abando. La Ertzaintza ha sido requerida para personarse en el local tras activarse la alarma de intrusión.

Los recursos policiales han encontrado el acceso al establecimiento forzado, y en su interior a un hombre de 30 años de edad, que ha sido detenido, acusado de un delito de robo con fuerza.

Los dos arrestados, que cuentan con antecedentes policiales por este tipo de hechos, permanecen en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.

Ertzaintza Bilbao Robos Sociedad

Te puede interesar

Iñigo Urrutia, jurista eta administrazio zuzenbideko irakaslea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñigo Urrutia: "Últimamente parece que la Constitución está imponiendo límites adicionales a la normalización del euskera"

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha cuestionado la competencia en materia de política lingüística de la Administración y de los ayuntamientos en sus últimas resoluciones. Iñigo Urrutia, jurista y profesor de Derecho Administrativo, señala que con estas últimas decisiones puede incrementarse la inestabilidad política.

Cargar más
Publicidad
X