ERTZAINTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi gizonezko atxilotu dituzte Bilbon, jatetxe batean eta ileapandegi batean lapurtzen saiatzeagatik

Bi atxilotuek aurrekari polizialak dituzte horrelako gertakariengatik, eta ertzain-etxean daude epailearen esku utzi arte.

Azken eguneratzea

Ertzaintzak bi gizon atxilotu ditu "in fraganti" Bilbon, bi establezimendutan lapurtzen ari zirela. Lehenengoa jatetxe bateko diru-kutxarekin harrapatu dute, eta bigarrena ile-apaindegi baten barruan.

Lehenengo lapurreta gaur, osteguna, gertatu da, 00:38an. Bilboko Abando auzoko hainbat establezimenduren atea irekitzen saiatzen ari zen gazte bat zegoela ohartarazi du bizilagun batek.

Ertzainek ustezko egilea, 23 urteko gizonezkoa, zaborretarako edukiontzi batzuen artean aurkitu dute, inguruko jatetxe bateko diru-kutxarekin. Inplikatua atxilotu egin dute, indarra erabiliz lapurreta egitea egotzita.

Bigarren lapurreta 03:27an gertatu da, Abando auzoko ile-apaindegi batean. Ertzaintzari lokalera bertaratzeko eskatu diote, intrusio-alarma aktibatu ostean.

Poliziek establezimenduko sarbidea behartuta aurkitu dute, eta barruan 30 urteko gizon bat. Atxilotu egin dute, gauzetan indarra erabiliz lapurreta egitea egotzita.

Bi atxilotuek aurrekari polizialak dituzte horrelako gertakariengatik, eta ertzain-etxean daude epailearen esku utzi arte.

Ertzaintza Bilbo Lapurretak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X