Reabren parcialmente la autopista A-64 que une Baiona y Toulouse

La Prefectura de los Pirineos Atlánticos ha informado de la apertura parcial este jueves de la autopista A-64 -que une Bayona con Toulouse-.

Se ha desbloqueado un tramo de 60 kilómetros entre Peyrehorade (salida 6) y Soumoulou (salida 11), en el Bearne.

Sin embargo, los agricultores aún mantienen cerrado el tramo de Ipar Euskal Herria que va desde Beskoitze (salida 3) hasta Peyrehorad (salida 6).

Los agricultores cerraron hace unas semanas la autopista A-64 como gesto de protesta por las medidas adoptadas por Francia contra la dermatosis nodular. Las colas camiones que se originaron han solido llegar hasta las carreteras guipuzcoanas.