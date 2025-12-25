CONGESTIÓN DE CAMIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Reabren parcialmente la autopista A-64 que une Baiona y Toulouse

Se ha abierto el tramo de Bearne. Sin embargo, los agricultores aún mantienen bloqueada la parte de Ipar Euskal Herria como protesta por las medidas contra la dermatosis nodular.

biriatu kamioi ilarak

Las colas de camiones han llegado hasta Gipuzkoa durante varios días.

Euskaraz irakurri: Baiona eta Frantziako Tolosa lotzen dituen A-64 autobidea partzialki ireki dute
author image

EITB

Última actualización

La Prefectura de los Pirineos Atlánticos ha informado de la apertura parcial este jueves de la autopista A-64 -que une Bayona con Toulouse-.

Se ha desbloqueado un tramo de 60 kilómetros entre Peyrehorade (salida 6) y Soumoulou (salida 11), en el Bearne.

Sin embargo, los agricultores aún mantienen cerrado el tramo de Ipar Euskal Herria que va desde Beskoitze (salida 3) hasta Peyrehorad (salida 6).

Los agricultores cerraron hace unas semanas la autopista A-64 como gesto de protesta por las medidas adoptadas por Francia contra la dermatosis nodular. Las colas camiones que se originaron han solido llegar hasta las carreteras guipuzcoanas.

Tráfico Baiona Lapurdi Iparralde Sociedad

Te puede interesar

SAN SEBASTIÁN, 25/12/2025.- Nadadores participan en el XVII Kontxapuzon Navideño, una actividad solidaria, recreativa y deportiva que consiste en “un chapuzón” de unos 300 metros en las aguas de la Bahía Donostiarra. La recaudación de este año será donada a Katxalin, una asociación de apoyo a las mujeres que sufren cáncer de mama y/o cualquier tipo de proceso tumoral ginecológico: cáncer de cuello uterino, de endometrio, de ovario o de vulva. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Kontxapuzón de San Sebastián regresa con 200 participantes para apoyar a mujeres con cáncer de mama

La playa de La Concha ha sido el escenario del esperado Kontxapuzón, donde 200 valientes se han lanzado al agua para combatir el frío y recaudar fondos en beneficio de la asociación Katxalin. Tras el parón del año pasado debido a la presencia de medusas, el evento solidario, organizado por el CD Fortuna, ha reunido a la comunidad en una muestra de apoyo y solidaridad en esta tradicional cita navideña.
Cargar más
Publicidad
X