Baiona eta Frantziako Tolosa lotzen dituen A-64 autobidea partzialki ireki dute

Biarnoko zatia da zabaldu dutena. Hala ere, laborariek oraindik blokeatuta daukate Ipar Euskal Herriko zatia dermatosi nodularraren neurriak salatzeko protesta gisa.
biriatu kamioi ilarak
Kamioien ilarak Gipuzkoaraino iritsi dira hainbat egunetan.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pirinio Atlantikoetako Prefekturak jakinarazi duenez, A-64 autobidea -Baiona eta Frantziako Tolosa lotzen dituena- partzialki ireki da ostegun honetan. Zehazki, 60 kilometroko tartea da zabaldu dena, Peyrehorade (6. irteera) eta Soumoulou (11. irteera) artekoa, Biarnon.

Hala ere, laborariek oraindik itxita daukate Ipar Euskal Herriko zatia, Beskoitzetik (3. irteera) Peyrehoradera (6. irteera) doana.

Dermatosi nodularraren aurka Frantziak hartu dituen neurriak salatzeko protesta keinu gisa itxi zuten nekazariek duela aste batzuk A-64 autobidea. Ondorioz sortu ziren kamioien pilaketak Gipuzkoako errepideetan ere izan du eragina egunotan.

