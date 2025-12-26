Violencia machista
Detenido un hombre por arrastrar a su pareja en la calle en Vitoria-Gasteiz

Los hechos se produjeron el jueves, y se le acusa de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekidea arrastaka eramateagatik
Agencias | EITB

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron el jueves, 25 de diciembre, a un hombre de 49 años como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos se produjeron poco después de las 20:00, cuando varios ciudadanos alertaron de que un varón estaba agrediendo a una mujer en el exterior de la Catedral Nueva.

Cuando los agentes llegaron al lugar se entrevistaron con varios testigos, así como con la pareja.

Los primeros manifestaron haber observado cómo el hombre y la mujer se gritaban entre sí y cómo en un momento dado el varón zarandeó a su pareja, que quiso marcharse del lugar, pero él la agarró y la arrastró de forma violenta. Por todo ello, se detuvo al presunto agresor.

