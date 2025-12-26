Indarkeria matxista
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekidea arrastaka eramateagatik

Gertakariak ostegunean izan ziren, eta genero-indarkeriaren eremuan lesio-delitu bat leporatu diote.

Agentziak | EITB

Gasteizko udaltzainek 49 urteko gizon bat atxilotu zuten ostegunean, abenduaren 25ean, lesioak eragitea egotzita.

Genero indarkeriari lotutako gertakariak 20:00ak pasatxo zirenean izan ziren. Herritar batzuek ohartarazi zuten gizon bat emakume bati eraso egiten ari zitzaiola Katedral Berriaren kanpoaldean.

Udaltzainak bertaratu zirenean, hainbat lekukorekin eta bikotekidearekin hitz egin zuten. Lehenengoek adierazi zutenez, gizona eta emakumea elkarri oihuka ari ziren, eta une batean gizonak bikotekidea astindu zuen. Emakumeak alde egin nahi izan zuen, baina gizonak heldu eta arrastaka eraman zuen bortizki. Horregatik guztiagatik, ustezko erasotzailea atxilotu zuten.

