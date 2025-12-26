Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekidea arrastaka eramateagatik
Gertakariak ostegunean izan ziren, eta genero-indarkeriaren eremuan lesio-delitu bat leporatu diote.
Gasteizko udaltzainek 49 urteko gizon bat atxilotu zuten ostegunean, abenduaren 25ean, lesioak eragitea egotzita.
Genero indarkeriari lotutako gertakariak 20:00ak pasatxo zirenean izan ziren. Herritar batzuek ohartarazi zuten gizon bat emakume bati eraso egiten ari zitzaiola Katedral Berriaren kanpoaldean.
Udaltzainak bertaratu zirenean, hainbat lekukorekin eta bikotekidearekin hitz egin zuten. Lehenengoek adierazi zutenez, gizona eta emakumea elkarri oihuka ari ziren, eta une batean gizonak bikotekidea astindu zuen. Emakumeak alde egin nahi izan zuen, baina gizonak heldu eta arrastaka eraman zuen bortizki. Horregatik guztiagatik, ustezko erasotzailea atxilotu zuten.
Azkoitiak "irmoki gaitzetsi" du emakume bati egindako sexu-eraso saiakera
Udalean ordezkaritza duten alderdi guztiekbere gaitzespen irmoa adierazi dute eta indarkeria matxista "aitzakiarik gabe desagerrarazi behar den gaitza" dela azpimarratu dute. Arratsaldean, dozenaka pertsonak elkarretaratzea egin dute herriko plazan.
Garraio publikoaren hobariak luzatu dituzte Gipuzkoan 2026rako
15 urtetik beherakoek doan bidaiatzen jarraituko dute; 15 eta 25 urte bitartekoek % 50eko hobaria izango dute; eta gainerakoek % 40koa.
Ipar Euskal Herriko laborariek altxa dute A-64 errepideko blokeoa
Dermatosi nodularraren inguruan aurrerapausoak lortu dituztelako erabaki dute erretiratzea. Hala ere, zikinkeria ugari gelditu da errepidean eta egunak beharko dituzte erabat garbitu eta libre uzteko.
Euskalgintzaren Kontseiluak azken deia egin du larunbateko Bilboko ekitaldira mobilizatzeko
Gizarte-erakundeen bilguneak zabaldutako prentsa-oharraren arabera, Bilbao Arenako hitzorduak euskararen "pizkunde" berri baterako “txinparta” izan nahi du
800 produktu faltsutu baino gehiago atzeman dituzte Bizkaian
Guardia Zibilak faltsututako 800 produktu baino gehiago atzeman ditu Bizkaian, 35.000 euroko balioarekin. Miaketak Getxon (bi) eta Muxikan egin dira. Oraingoz, bi pertsona dira ikerketapean ustezko errudun gisa.
Fiskaltzak 34 urteko zigorra eskatu du Pasaian bikotekide ohia tiroz hiltzea egotzi dioten gizonarentzat
Hilketa matxista 2024ko azaroaren 30ean gertatu zen eta gizonezkoa behin-behineko espetxealdian dago. 2026an zinpeko epaimahai batek epaituko du.
Albistea izango dira: Hotza eta elurra protagonista, animaliarik ez azoketan eta arrain freskorik gabeko egunak Bizkaian
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Lehorreratzeak euskal kostaldean: hondartzetan harrapatuta gelditzen diren itsas animaliak
Baleak, izurdeak, fokak... Tarteka itsasoko animaliaren bat gure hondartzetan gelditzen da harrapatuta. Sareus elkartea arduratzen da kasu horiek kudeatzeaz: erantzunak koordinatzeaz, informazio zientifikoa lortzeaz eta, animalia hil bada, nekropsiak egiteaz. Denis Benito elkarteko kideak fenomeno horien aurrean nola jokatzen duten azaldu digu.
Baiona eta Frantziako Tolosa lotzen dituen A-64 autobidea partzialki ireki dute
Biarnoko zatia da zabaldu dutena. Hala ere, laborariek oraindik blokeatuta daukate Ipar Euskal Herriko zatia dermatosi nodularraren neurriak salatzeko protesta gisa.