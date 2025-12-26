Gipuzkoa prorroga las bonificaciones del transporte público en 2026

La Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG) ha aprobado una prórroga de los descuentos en los medios de transporte públicos del territorio para 2026.

Según ha informado en una nota la presidenta de la ATTG y diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, la asamblea ha aprobado en una asamblea extraordinaria celebrada este lunes que el territorio se adhiera a los descuentos que contempla el Real Decreto del Gobierno de España.

De esta manera, en 2026 los menores seguirán viajando gratis hasta que cumplan 15 años; los jóvenes entre los 15 y los 25 continuarán disfrutando de una bonificación en el transporte público del 50 %, y el resto de los usuarios del 40 %. El coste de los billetes de estos últimos será sufragado en un 20 % por el Gobierno español y el 20 % restante por las administraciones locales competentes.

Domínguez ha recordado que Gipuzkoa "siempre ha defendido que apostar por un transporte público con precios asequibles, además de otras medidas, es fundamental para garantizar que todas las personas tengan derecho a una movilidad más sostenible que les permita desarrollar su vida sin importar dónde viva y cuál sea su renta".