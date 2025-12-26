Garraioa
Garraio publikoaren hobariak luzatu dituzte Gipuzkoan 2026rako

15 urtetik beherakoek doan bidaiatzen jarraituko dute; 15 eta 25 urte bitartekoek % 50eko hobaria izango dute; eta gainerakoek % 40koa.
LURRALDEBUS
Artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak lurraldeko garraiobide publikoetako deskontuak 2026rako luzatzea onartu du.

Azahara Dominguez Agintaritzako presidente eta Gipuzkoako Mugikortasun, Turismo eta Antolamendu diputatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Espainiako Gobernuaren Errege Dekretuak jasotzen dituen beherapenei atxikitzea onartu du astelehen honetan egindako ezohiko bileran.

Horrela, 2026an adingabeek doan bidaiatzen jarraituko dute 15 urte bete arte; 15 eta 25 urte bitarteko gazteek % 50eko hobaria izango dute garraio publikoan, eta gainerako erabiltzaileek % 40koa. Azken horien txartelen kostua Espainiako Gobernuak ordainduko du % 20an, eta gainerako % 20a, berriz, toki-administrazio eskudunek.

Garraio publikoa Gipuzkoa Gizartea

