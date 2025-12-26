Garraio publikoaren hobariak luzatu dituzte Gipuzkoan 2026rako
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak lurraldeko garraiobide publikoetako deskontuak 2026rako luzatzea onartu du.
Azahara Dominguez Agintaritzako presidente eta Gipuzkoako Mugikortasun, Turismo eta Antolamendu diputatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Espainiako Gobernuaren Errege Dekretuak jasotzen dituen beherapenei atxikitzea onartu du astelehen honetan egindako ezohiko bileran.
Horrela, 2026an adingabeek doan bidaiatzen jarraituko dute 15 urte bete arte; 15 eta 25 urte bitarteko gazteek % 50eko hobaria izango dute garraio publikoan, eta gainerako erabiltzaileek % 40koa. Azken horien txartelen kostua Espainiako Gobernuak ordainduko du % 20an, eta gainerako % 20a, berriz, toki-administrazio eskudunek.
Zure interesekoa izan daiteke
Azkoitiak "irmoki gaitzetsi" du emakume bati egindako sexu-eraso saiakera
Udalean ordezkaritza duten alderdi guztiekbere gaitzespen irmoa adierazi dute eta indarkeria matxista "aitzakiarik gabe desagerrarazi behar den gaitza" dela azpimarratu dute. Arratsaldean, dozenaka pertsonak elkarretaratzea egin dute herriko plazan.
Ipar Euskal Herriko laborariek altxa dute A-64 errepideko blokeoa
Dermatosi nodularraren inguruan aurrerapausoak lortu dituztelako erabaki dute erretiratzea. Hala ere, zikinkeria ugari gelditu da errepidean eta egunak beharko dituzte erabat garbitu eta libre uzteko.
Euskalgintzaren Kontseiluak azken deia egin du larunbateko Bilboko ekitaldira mobilizatzeko
Gizarte-erakundeen bilguneak zabaldutako prentsa-oharraren arabera, Bilbao Arenako hitzorduak euskararen "pizkunde" berri baterako “txinparta” izan nahi du
800 produktu faltsutu baino gehiago atzeman dituzte Bizkaian
Guardia Zibilak faltsututako 800 produktu baino gehiago atzeman ditu Bizkaian, 35.000 euroko balioarekin. Miaketak Getxon (bi) eta Muxikan egin dira. Oraingoz, bi pertsona dira ikerketapean ustezko errudun gisa.
Fiskaltzak 34 urteko zigorra eskatu du Pasaian bikotekide ohia tiroz hiltzea egotzi dioten gizonarentzat
Hilketa matxista 2024ko azaroaren 30ean gertatu zen eta gizonezkoa behin-behineko espetxealdian dago. 2026an zinpeko epaimahai batek epaituko du.
Albistea izango dira: Hotza eta elurra protagonista, animaliarik ez azoketan eta arrain freskorik gabeko egunak Bizkaian
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Lehorreratzeak euskal kostaldean: hondartzetan harrapatuta gelditzen diren itsas animaliak
Baleak, izurdeak, fokak... Tarteka itsasoko animaliaren bat gure hondartzetan gelditzen da harrapatuta. Sareus elkartea arduratzen da kasu horiek kudeatzeaz: erantzunak koordinatzeaz, informazio zientifikoa lortzeaz eta, animalia hil bada, nekropsiak egiteaz. Denis Benito elkarteko kideak fenomeno horien aurrean nola jokatzen duten azaldu digu.
Baiona eta Frantziako Tolosa lotzen dituen A-64 autobidea partzialki ireki dute
Biarnoko zatia da zabaldu dutena. Hala ere, laborariek oraindik blokeatuta daukate Ipar Euskal Herriko zatia dermatosi nodularraren neurriak salatzeko protesta gisa.
Fitnessaren arrakasta: gimnasioak zabalik, baita Eguberri egunean ere
Hutsik egin gabe, egunero kirola egiteko ohitura daukatenek ez dute barkatzen, ezta Eguberri egunean ere. Hori dela eta, gero eta gimnasio gehiagok zabaltzen dituzte ateak horrelako egun berezietan. Ariketa saio bat eginda, lasaiago eta gose handiagoz jartzen omen da bat mahaian.