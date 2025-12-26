Los agricultores de Iparralde levantan el bloqueo de la A-64

Los agricultores del movimiento CR64 se han retirado de la autopista A-64 que atraviesa Ipar Euskal Herria. Han acordado con la Prefectura de los Pirineos Atlánticos una serie de medidas en torno a la dermatosis nodular y han decidido poner fin a las protestas.

Los agricultores de Ipar Euskal Herria iniciaron las protestas hace dos semanas por la norma que obliga a sacrificar todo el ganado de la explotación en caso de que aparezca un brote de la dolencia que afecta a las vacas.

Aunque no han logrado que retiren los sacrificios, sí han logrado varios avances en las negociaciones con la Prefectura en materia de vacunaciones, protocolo y subvenciones.

El jueves, los agricultores decidieron retirarse del tramo de Bearne y hoy, viernes, también han abandonado el tramo de Iparralde. Sin embargo, han dejado todo tipo de material en la carretera, desde troncos hasta neumáticos, por lo que se necesitarán varios días para retirar todos los obstáculos y dejar la carretera totalmente limpia.