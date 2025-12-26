NEKAZARIEN PROTESTAK
Ipar Euskal Herriko laborariek altxa dute A-64 errepideko blokeoa

Dermatosi nodularraren inguruan aurrerapausoak lortu dituztelako erabaki dute erretiratzea. Hala ere, zikinkeria ugari gelditu da errepidean eta egunak beharko dituzte erabat garbitu eta libre uzteko.
laborariak-protestas-beskoitze-traktoreak
Protestak Beskoitze inguruan. Argazkia: Euskal Irratiak.
EITB

Azken eguneratzea

CR64 mugimenduko laborariak erretiratu dira Ipar Euskal Herria zeharkatzen duen A-64 autobidetik. Pirinio Atlantikoetako Prefekturarekin dermatosi nodularraren inguruko hainbat neurri adostu dituzte eta protestak amaitzea erabaki dute.

Behiei eragiten dien gaitz honen aztarnaren bat topatuz gero etxaldeko abere guztiak akabatzeko araua indarrean dagoela eta, Ipar Euskal Herriko laborariek protestak hasi zituzten duela bi aste. Besteak beste, A-64 errepidea erabat blokeatu zuten.

Akabatze horiek bertan behera uztea lortu ez badute ere, Prefekturarekin izandako negoziazioetan hainbat aurrerapauso lortu dituzte txertaketei, protokoloari eta diru-laguntzei dagokienean.

Ostegunean, Biarnoko tartetik erretiratzea erabaki zuten laborariek eta gaur, ostirala, Ipar Euskal Herriko tartea ere utzi dute. Hala ere, zikinkeria ugari gelditu da errepidean, tartean, enborrak edota pneumatikoak, eta egunak beharko dituzte oztopo guztiak kendu eta errepidea erabat garbi uzteko. 

 

Iparralde Nekazaritza Abeltzaintza Trafikoa Gizartea

