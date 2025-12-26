PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Viernes de frío y nieve, sin animales en las ferias y días sin pescado fresco en Bizkaia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: Ostiral hotza eta elurra, azoketan animaliarik ez eta arrain freskorik ez Bizkaian
EITB

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 26 de diciembre de 2025: 

- Frío y nieve: La cota de nieve podría situarse entre los 600 y 800 metros a primeras horas, ascendiendo por encima de los 1000 metros a lo largo de la mañana. Las temperaturas serán gélidas, con mínimas de cero grados en Vitoria-Gasteiz y Pamplona. El Departamento de Seguridad recuerda extremar la precaución en las carreteras del interior durante las primeras horas del viernes y estar atentos a posibles placas de hielo, especialmente en zonas de montaña.

- Las ferias, sin animales: Hoy entra en vigor la prohibición de exhibir ganado en las ferias de la CAV. La decisión de tomar medidas para combatir la dermatosis nodular contagiosa se adoptó el lunes y estará vigente hasta febrero. La feria de Nochevieja de Elgoibar, el sábado, será la primera en verse afectada por esta medida. Mientras esté vigente, las diputaciones forales podrán autorizar de forma excepcional determinados eventos con animales.

- Cinco días sin pescado fresco en Bizkaia: Los vizcaínos vivirán estos últimos días del año una situación poco habitual: durante cinco días consecutivos no habrá pescado fresco a la venta en las pescaderías del territorio. El motivo no es la falta de capturas, sino el efecto en cadena que provocará el cierre del mercado mayorista de Mercabilbao el 26 de diciembre, unido al calendario festivo navideño.

Balea Zarauzko hondartzan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Visitas sorpresa en las playas: animales marinos que terminan varados

Ballenas, delfines, focas... De cuando en cuando algún animal marino queda varado en nuestras playas. La asociación Sareus se encarga de gestionar estos casos: de coordinar las respuesta y pedir ayuda a distintos agentes, de conseguir información científica y, en caso de que el animal haya fallecido, de las necropsias. Denis Benito, miembro de la asociación, explica cómo se actúa ante estos fenómenos.
SAN SEBASTIÁN, 25/12/2025.- Nadadores participan en el XVII Kontxapuzon Navideño, una actividad solidaria, recreativa y deportiva que consiste en “un chapuzón” de unos 300 metros en las aguas de la Bahía Donostiarra. La recaudación de este año será donada a Katxalin, una asociación de apoyo a las mujeres que sufren cáncer de mama y/o cualquier tipo de proceso tumoral ginecológico: cáncer de cuello uterino, de endometrio, de ovario o de vulva. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Kontxapuzón de San Sebastián regresa con 200 participantes para apoyar a mujeres con cáncer de mama

La playa de La Concha ha sido el escenario del esperado Kontxapuzón, donde 200 valientes se han lanzado al agua para combatir el frío y recaudar fondos en beneficio de la asociación Katxalin. Tras el parón del año pasado debido a la presencia de medusas, el evento solidario, organizado por el CD Fortuna, ha reunido a la comunidad en una muestra de apoyo y solidaridad en esta tradicional cita navideña.
