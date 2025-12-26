Será noticia: Viernes de frío y nieve, sin animales en las ferias y días sin pescado fresco en Bizkaia

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 26 de diciembre de 2025:

- Frío y nieve: La cota de nieve podría situarse entre los 600 y 800 metros a primeras horas, ascendiendo por encima de los 1000 metros a lo largo de la mañana. Las temperaturas serán gélidas, con mínimas de cero grados en Vitoria-Gasteiz y Pamplona. El Departamento de Seguridad recuerda extremar la precaución en las carreteras del interior durante las primeras horas del viernes y estar atentos a posibles placas de hielo, especialmente en zonas de montaña.

- Las ferias, sin animales: Hoy entra en vigor la prohibición de exhibir ganado en las ferias de la CAV. La decisión de tomar medidas para combatir la dermatosis nodular contagiosa se adoptó el lunes y estará vigente hasta febrero. La feria de Nochevieja de Elgoibar, el sábado, será la primera en verse afectada por esta medida. Mientras esté vigente, las diputaciones forales podrán autorizar de forma excepcional determinados eventos con animales.

- Cinco días sin pescado fresco en Bizkaia: Los vizcaínos vivirán estos últimos días del año una situación poco habitual: durante cinco días consecutivos no habrá pescado fresco a la venta en las pescaderías del territorio. El motivo no es la falta de capturas, sino el efecto en cadena que provocará el cierre del mercado mayorista de Mercabilbao el 26 de diciembre, unido al calendario festivo navideño.