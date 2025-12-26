TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albistea izango dira: Hotza eta elurra protagonista, animaliarik ez azoketan eta arrain freskorik gabeko egunak Bizkaian

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

izotza-hotza frío heladas negua invierno -bilbo-efe
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 26an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Hotza eta elurra: Elur-kota 600 eta 800 metro artean kokatuko da goizean goiz, eta goizean zehar 1.000 metrotik gora igoko da. Hala ere, prezipitazio txikiak eta tartekatuak aurreikusten dira, batez ere ekialdean eta hegoaldean. Segurtasun Sailak gomendatu du arreta handiz ibiltzea barnealdeko errepideetan ostiraleko lehen orduetan, eta adi egotea izotz-plakei, bereziki mendialdeetan.

- Feriak, animaliarik gabe: Indarrean sartu da dagoeneko EAEko azoketan abereak erakusteko debekua. Dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko neurriak berriro hartzeko erabakia astelehenean hartu zen, eta otsailera arte egongo da indarrean. Elgoibarko Gabon zaharreko azoka izango da neurri hori bete beharko duen lehendabizikoa. Larunbatean ospatuko da.

- Bizkaian arrain freskorik gabeko bost egun: Bizkaitarrek ohikoa ez den egoera biziko dute urteko azken egun hauetan: bost egunez jarraian ez da arrain freskorik izango salgai lurraldeko arrandegietan. Horren arrazoia ez da harrapaketa falta, abenduaren 26an Mercabilbaoko handizkako merkatua ixtea eragingo duen kate-efektua baizik, Gabonetako jai-egutegiarekin batera.

Eguraldia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

SAN SEBASTIÁN, 25/12/2025.- Nadadores participan en el XVII Kontxapuzon Navideño, una actividad solidaria, recreativa y deportiva que consiste en “un chapuzón” de unos 300 metros en las aguas de la Bahía Donostiarra. La recaudación de este año será donada a Katxalin, una asociación de apoyo a las mujeres que sufren cáncer de mama y/o cualquier tipo de proceso tumoral ginecológico: cáncer de cuello uterino, de endometrio, de ovario o de vulva. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Donostiako Kontxapuzoia 200 parte-hartzailerekin itzuli da, bularreko minbizia duten emakumeei laguntzeko

Kontxako hondartzan izan da espero zen Kontxapuzoia: 200 ausart uretara oldartu dira hotzari aurre egiteko eta Katxalin elkartearen mesedetan dirua biltzeko. Marmoken presentzia dela-eta iazko etenaldiaren ondoren, CD Fortunak antolatutako elkartasun ekitaldiak komunitatea bildu du Eguberrietako ohiko hitzordu honetan, babes eta elkartasun erakustaldi batean.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X