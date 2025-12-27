Consejo de la Cultura Vasca
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Idurre Eskisabel: "El euskera seguirá en situación de emergencia lingüística si no se hace nada, pero tiene solución"

20221027184723_gente-neutro-jendea-kalea-calle_
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Idurre Eskisabel: “Euskarak larrialdi linguistikoan jarraituko du ezer egiten ez bada, baina badu irtenbidea”
author image

EITB

Última actualización

Pese a la emergencia lingüística que atraviesa actualmente el euskera, la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, subraya que la situación tiene solución si se actúa. Destaca que el apego social al euskera es un factor clave, pero insiste en que, aunque el compromiso individual es imprescindible, no basta por sí solo y que son necesarias respuestas estructurales y políticas públicas sólidas.

Euskera Navarra Comunidad Autonóma Vasca Iparralde Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Idurre Eskisabel: "Hoy encenderemos la primera chispa del renacimiento del euskera"

Euskalgintzaren Kontseilua ha hecho un llamamiento para llenar este sábado el Bilbao Arena. La cita tiene como objetivo movilizar a todos y todas las vascoparlantes para, según su secretaria general, Idurre Eskisabel, “encender la primera chispa” en favor de un nuevo "renacimiento" del euskera, combinando la reivindicación con la cultura vasca, “porque los agentes culturales son una parte fundamental para que una lengua tenga sentido y futuro”. 
Cargar más
Publicidad
X