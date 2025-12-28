OFICIALIDAD
La selección de Euskadi de pelota cumple un año de oficialidad, a la espera del TAS

La Federación Internacional de Pelota Vasca aprobó hace un año la participación de la Euskal Selekzioa en competiciones oficiales, pero la incertidumbre continúa, ya que la decisión está recurrida y el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha vuelto a aplazar su resolución, hasta finales de enero. 

