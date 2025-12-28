OFIZIALTASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ofizialtasunaren urteurren gazi-gozoa bizi du Pilota Federazioak, TASek helegitea noiz ebatziko zain

Ofizialtasunaren urteurren gazi-gozoa bizi du Pilota Federazioak, TASek helegitea ebatziko zain
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioak duela urtebete onartu zuen Euskal Selekzioaren parte hartzea lehiaketa ofizialetan. Dena dela, ziurgabetasuna da nagusi oraindik; izan ere, Espainiako Federazioak helegitea du jarrita. Kirol Arbitrajeko Auzitegiak berriro atzeratu du ebazpena, urtarrilaren amaierara arte. 

Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X