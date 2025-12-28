Tres pasajeros heridos al salirse de la calzada un autobús en Erriberabeitia

Tres personas han resultado heridas al salirse de la calzada el autobús en el que viajaban en la A-3312, a su paso por la localidad alavesa de Erriberabeitia. El resto de pasajeros han sido trasladados a otro autobús que les ha conducido a su destino.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el accidente se ha producido a las 6:15 horas de este domingo en una vía secundaria de la A-3312, en Erriberabeitia, sentido Burgos.

Un autobús que circulaba por la zona se ha salido de la calzada y, como consecuencia, tres pasajeros han resultado heridos y evacuados al hospital del municipio burgalés de Miranda de Ebro.

El resto de viajeros han sido recogidos por otro autobús en el que han concluido trayecto.