TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tres pasajeros heridos al salirse de la calzada un autobús en Erriberabeitia

Han sido trasladados al hospital de Miranda de Ebro, y los demás han concluido el trayecto en otro autobús.
Euskaraz irakurri: Hiru bidaiari zauritu dira Erriberabeitian, autobus bat errepidetik aterata
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Tres personas han resultado heridas al salirse de la calzada el autobús en el que viajaban en la A-3312, a su paso por la localidad alavesa de Erriberabeitia. El resto de pasajeros han sido trasladados a otro autobús que les ha conducido a su destino.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el accidente se ha producido a las 6:15 horas de este domingo en una vía secundaria de la A-3312, en Erriberabeitia, sentido Burgos.

Un autobús que circulaba por la zona se ha salido de la calzada y, como consecuencia, tres pasajeros han resultado heridos y evacuados al hospital del municipio burgalés de Miranda de Ebro.

El resto de viajeros han sido recogidos por otro autobús en el que han concluido trayecto. 

Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Tráfico Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Elgoibar celebra la primera feria sin animales tras la reinstauración de la prohibición por dermatosis nodular

La dermatosis nodular sigue generando preocupación en el sector primario. No se ha detectado ningún caso por el momento en Euskal Herria, pero debido al aumento de casos en Francia se ha vuelto a prohibir la presencia de animales en las ferias, como medida de prevención. La primera en cumplir con esta medida ha sido la Feria de Nochevieja en Elgoibar.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Idurre Eskisabel: "El euskera seguirá en situación de emergencia lingüística si no se hace nada, pero tiene solución"

Pese a la emergencia lingüística que atraviesa actualmente el euskera, la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, subraya que la situación tiene solución si se actúa. Destaca que el apego social al euskera es un factor clave, pero insiste en que, aunque el compromiso individual es imprescindible, no basta por sí solo y que son necesarias respuestas estructurales y políticas públicas sólidas.

Cargar más
Publicidad
X