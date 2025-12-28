TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hiru bidaiari zauritu dira Erriberabeitian, autobus istripu batean

Miranda de Ebroko ospitalera eraman dituzte, eta gainerakoek beste autobus batean amaitu dute euren bidaia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hiru pertsona zauritu dira A-3312 errepidean, Erriberabeitian (Araba) izandako autobus istripuan. Gainerako bidaiariak beste autobus batean eraman dituzte.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, istripua igande goizean gertatu da, 06:15ean, A-3312 errepidean, Erriberabeitian, Burgoserako noranzkoan.

Autobusa errepidetik atera da, eta, ondorioz, hiru bidaiari zauritu dira; Miranda de Ebroko ospitalera eraman dituzte. Gainerako bidaiariak beste autobus batek jaso ditu, eta bertan amaitu dute euren bidaia. 

Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Trafikoa Araba Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Idurre Eskisabel: “Euskarak larrialdi linguistikoan jarraituko du ezer egiten ez bada, baina badu irtenbidea”

Euskarak gaur egun bizi duen larrialdi linguistikoa gorabehera, Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak azpimarratu du egoerak irtenbidea duela. Euskararekiko atxikimendu soziala funtsezko faktorea dela nabarmendu du, baina norbanakoaren konpromisoa ezinbestekoa den arren, berez ez dela nahikoa eta erantzun estruktural eta politika publiko sendoak behar direla azpimarratu du.
Gehiago ikusi
Publizitatea
X