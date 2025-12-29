Anuario
Estas han sido las principales noticias del año en el ámbito social

Ainhoa Furundarena
18:00 - 20:00
Ainhoa Furundarena. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Hauek izan dira gizarte arloko urteko albiste nagusiak

Las calles de Euskal Herria se han llenado este año de compromiso y solidaridad a favor de Palestina. Las protestas de la Vuelta, la huelga de octubre y las imágenes del partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina han dado la vuelta al mundo. La violencia machista y la gripe también han sido temas destacados.

Palestina Franja de Gaza Israel Gripe Víctimas de violencia machista Violencia machista Sociedad

