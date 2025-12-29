Urtekaria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hauek izan dira gizarte arloko urteko albiste nagusiak

Ainhoa Furundarena
18:00 - 20:00
Ainhoa Furundarena. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Euskal Herriko kaleak Palestinaren aldeko konpromisoz eta elkartasunez bete dira aurten. Vueltako protestek, urriko grebak eta Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren irudiek munduari bira eman diote.

Palestina Gazako Zerrenda Israel Gripea Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X