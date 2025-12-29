Jordi Richard, guía de alta montaña, desde Panticosa: "La capa de debajo está resbaladiza, no está compacta y hay que tener cuidado".
El Pirineo aragonés está viviendo uno de los invierno más fríos y nevados de los últimos años, lo que ha acrecentado mucho el peligro en la montaña. ETB ha hablado con el guía de alta montaña Jordi Richard tras el accidente de Panticosa y ha relatado que hoy mismo han dado la vuelta cuando subían a Punta Escarrá. Ha pedido precaución, porque todavía puede haber más aludes en los próximos días.
El alud se ha producido tras la fractura de una placa de nieve
El delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez, ha destacado que en la montaña "el riesgo cero no existe", y ha recordado la importancia de salir perfectamente equipado y habiendo consultado todos los riesgos.
El presidente de Aragón lamenta que un "golpe de mala suerte haya sesgado la vida de tres montañeros expertos"
El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha asegurado que las tres víctimas mortales tenían amplios conocimientos de meteorología y de la montaña, y que lo ocurrido hoy en el pico Tablato de Panticosa ha sido un "golpe de mala suerte".
