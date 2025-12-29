ESTADO DE LA MONTAÑA
Jordi Richard, guía de alta montaña, desde Panticosa: "La capa de debajo está resbaladiza, no está compacta y hay que tener cuidado".

Panticosa mendia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jordi Richard mendiko gidaria: “Azpiko geruza labankor dago, ez dago trinko, eta kontuz ibili beharra dago”
EITB

El Pirineo aragonés está viviendo uno de los invierno más fríos y nevados de los últimos años, lo que ha acrecentado mucho el peligro en la montaña.  ETB ha hablado con el guía de alta montaña Jordi Richard tras el accidente de Panticosa y ha relatado que hoy mismo han dado la vuelta cuando subían a Punta Escarrá. Ha pedido precaución, porque todavía puede haber más aludes en los próximos días.

