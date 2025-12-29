Ascienden a tres los muertos por un alud en Panticosa

Los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil han rescatado los cadáveres de tres personas que han fallecido a consecuencia de un alud ocurrido en la cara oeste del Pico Tablato (zona Balneario de Panticosa, Huesca), en una área donde se practica esquí de fondo.



Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que hay una cuarta persona herida, pero no han precisado su estado, aunque en una comunicación anterior fuentes del Gobierno aragonés han indicado que se trata de una mujer con hipotermia leve.



El aviso del suceso se ha producido a las 13:00 horas, aproximadamente, cuando se ha recibido una llamada al 112 Aragón, tras lo que se han activado GREIM de Jaca y Panticosa y la unidad aérea de Huesca.

También el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha informado a través de la red social X su decisión de cancelar su agenda para hoy, "conmocionado por las trágicas noticias que llegan del accidente de montaña".

Según fuentes de ámbitos montañeros de Aragón, la zona del suceso es muy frecuentada por los aficionados al esquí de montaña, dado que hay una pendiente de 1000 metros de desnivel.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en esta zona la situación de riesgo de aludes en un nivel dos sobre cinco.