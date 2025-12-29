ALUD EN PANTICOSA
El presidente de Aragón lamenta que un "golpe de mala suerte haya sesgado la vida de tres montañeros expertos"

Jorge Azcón presidente de Aragón sobre el alud de Panticosa
18:00 - 20:00
Azcón, en declaraciones a los medios.
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha asegurado que las tres víctimas mortales tenían amplios conocimientos de meteorología y de la montaña, y que lo ocurrido hoy en el pico Tablato de Panticosa ha sido un "golpe de mala suerte". 

Accidentes de montaña Pirineos Sociedad

