Aragoiko presidentea: "Hiru mendizale aditu hil dira zorte txarreko kolpe baten ondorioz"

Jorge Azcón presidente de Aragón sobre el alud de Panticosa
18:00 - 20:00

Azcon, kazetariek egindako galderei erantzuten.

EITB

Jorge Azcon Aragoiko Gobernuko presidenteak azaldu duenez, hiru biktimak oso jantziak ziren meteorologia eta mendi kontuetan, eta gaur Panticosako Tablato mendian gertatutakoa "zorte txarreko kolpea" izan da. 

