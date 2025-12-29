Huesca
Hiru lagun hil dira Panticosan, elur-jausi baten ondorioz

Gainera, beste lagun bat desagertu da. Gertakaria 13:00ak inguruan izan da, Tablato tontorraren inguruan.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilaren Mendiko Erreskate eta Esku-hartze Taldeek Pico Tablato mendiaren (Panticosako bainuetxea, Huesca) mendebaldeko aurpegian izandako elur-jausi baten ondorioz hil diren hiru pertsonaren gorpuak atera dituzte, iraupen-eskia egiten den eremu batean.

Guardia Zibileko iturriek EFEri baieztatu diotenez, laugarren pertsona bat dago zaurituta, baina ez dute zehaztu zein egoeratan dagoen, nahiz eta aurretik Aragoiko Gobernuko iturriek jakinarazi duten hipotermia arina duen emakume bat dela.

Gertakariaren abisua 13:00ak aldera izan da, orduan deitu dute Aragoiko 112 zenbakira. Ondorioz, Jacako eta Panticosako GREIM eta Huescako aire-unitatea aktibatu dituzte.

Jorge Azcon Aragoiko Gobernuko presidenteak ere agenda bertan behera uzteko erabakiaren berri eman du X sare sozialaren bidez, "mendiko istripuaren berri tragikoek hunkituta".

Aragoiko mendizaleen arabera, mendiko eskia gustuko dutenak asko ibiltzen dira gertakariaren eremuan, 1.000 metroko malda baitago.

Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) elur-jausiak izateko arriskuari eusten dio eremu horretan, bostetik biko mailan.

