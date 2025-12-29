ELUR-JAUSIA PANTICOSAN

Elur-plaka bat hautsita gertatu da Panticosako elausoa

18:00 - 20:00

Espainiako Gobernuak Aragoin duen ordezkariak elur-jausia nola gertatu den azaldu du.

EITB

Azken eguneratzea

Fernando Beltran Blazquez Espainiako Gobernuak Aragoin duen ordezkariak azpimarratu du mendian "zero arriskurik" ez dagoela. Hortaz, mendira atera baino lehen, eguraldi iragarpena kontsultatzea eta ondo prestatuta joatea gomendatu du.

Mendiko istripuak Pirinioak Gizartea

