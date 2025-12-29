El alud se ha producido tras la fractura de una placa de nieve
El delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez, ha destacado que en la montaña "el riesgo cero no existe", y ha recordado la importancia de salir perfectamente equipado y habiendo consultado todos los riesgos.
El presidente de Aragón lamenta que un "golpe de mala suerte haya sesgado la vida de tres montañeros expertos"
El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha asegurado que las tres víctimas mortales tenían amplios conocimientos de meteorología y de la montaña, y que lo ocurrido hoy en el pico Tablato de Panticosa ha sido un "golpe de mala suerte".
Un vasco y dos aragoneses muertos por un alud en Panticosa
Uno de los fallecidos es un hombre de 48 años de Irun; el alud, ocurrido en una zona muy frecuentada por esquiadores de montaña, ha dejado además una mujer vasca herida con hipotermia leve.
Osakidetza cesa y denuncia por falsear la titulación a su responsable de Seguridad
El presunto defraudador, en el cargo desde 2023, había presentado en su día un título universitario para acceder al puesto, que ha resultado ser falso tal y como él mismo ha reconocido ahora.
El Gobierno Vasco augura que casi la mitad de medidas del Pacto de Salud estarán implantadas en 2026
El Departamento que dirige Alberto Martínez ha subrayado que tras la aprobación, hace seis meses, de las 24 líneas estratégicas este próximo año será clave para desarrollarlas.
Estas han sido las principales noticias del año en el ámbito social
Las calles de Euskal Herria se han llenado este año de compromiso y solidaridad a favor de Palestina. Las protestas de la Vuelta, la huelga de octubre y las imágenes del partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina han dado la vuelta al mundo. La violencia machista y la gripe también han sido temas destacados.
Fallece una mujer atropellada por un camión en la NA-134, en Azagra
El accidente ha ocurrido a las 11:38 horas de este lunes. La fallecida, de 59 años, era vecina de San Adrián, según informa la Guardia Civil, que se encarga de la investigación.
El consejero Martinez asegura que la gripe desciende en Euskadi a un ritmo "importante" pese a que puede haber un repunte "puntual" tras las fiestas navideñas
El consejero de Salud ha confirmado que los casos descienden por tercera semana consecutiva y se ha mostrado "confiado" en que va a seguir bajando, aunque advierte de que "todavía son fechas de riesgo". Martínez se ha mostrado satisfecho por la "respuesta extraordinaria" ante la vacunación tanto de la ciudadanía como de los profesionales sanitarios.
La esperanza de vida aumenta en la CAV en 2024 y alcanza máximos históricos: 81,7 años en los hombres y 87 años en las mujeres
La fecundidad se sitúa en 1,17 nacimientos por mujer y la edad media a la maternidad alcanza los 33,4 años.
Un accidente entre un coche y una ambulancia provoca grandes retenciones en la N-634, en Etxebarri
El siniestro ha tenido lugar a las 09:30 horas y ha obligado a cortar la BI-634 sentido Bilbao, lo que ha provocado importantes retenciones en ambos sentidos. Como consecuencia del accidente, tres personas han resultado heridas y dos de ellas han sido trasladadas al hospital de Galdakao.