ALUD EN PANTICOSA
El alud se ha producido tras la fractura de una placa de nieve

El delegado del Gobierno español en Aragón explica las causas del alud.
Euskaraz irakurri: Elur-plaka bat hautsita gertatu da Panticosako elausoa
El delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez, ha destacado que en la montaña "el riesgo cero no existe", y ha recordado la importancia de salir perfectamente equipado y habiendo consultado todos los riesgos. 

