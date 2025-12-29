Un accidente entre un coche y una ambulancia provoca grandes retenciones en la N-634, en Etxebarri
Tres personas han resultado heridas este lunes al colisionar una ambulancia y un coche en un cruce en la N-634, a su paso por la localidad vizcaína de Etxebarri, según ha informado el Departamento de Seguridad. El accidente ha obligado a cortar la N-634 y está generando grandes retenciones.
El siniestro ha ocurrido sobre las 09:30 horas en la citada carretera, sentido Bilbao. En el momento del accidente, la ambulancia solo estaba ocupada por dos sanitarios y no realizaba ningún traslado de enfermos.
Como consecuencia del choque, han resultado heridos los dos sanitarios y la persona que conducía el otro vehículo, y dos de ellos han sido trasladados al hospital de Galdakao.
El accidente está provocando retenciones en ambos sentidos, ya que permanece cortado un carril sentido Bilbao.
