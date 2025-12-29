Auto batek eta anbulantzia batek istripua izan dute Etxebarri parean, eta auto-ilara luzeak daude inguruan
Istripua 09:30ean gertatu da eta BI-634 errepidea itxi behar izan dute Bilborako noranzkoan. Ondorioz, auto-ilara handiak sortu dira bi noranzkoetan. Ezbeharrean hiru pertsona zauritu dira, anbulantzian zeuden bi osasun-langile eta autoaren gidaria, eta horietako bi Galdakaoko Ospitalera eraman dituzte.
Hiru pertsona zauritu dira astelehen goiz honetan N-634 errepideko bidegurutze batean, Etxebarri parean (Bizkaia). Anbulantzia batek eta auto batek talka egin dute, Segurtasun Sailaren iturrien arabera.
Ezbeharra 09:30 aldera gertatu da, aipatu errepidean, Bilborako noranzkoan. Istripuaren unean anbulantzian ez zegoen gaixorik, baina bertan zeuden bi osasun-langileak zauritu dira, baita autoaren gidaria ere. Ondorioz, hiru zaurituetako bi Galdakaoko Ospitalera eraman dituzte.
Auto-ilarak sortzen ari dira bi noranzkoetan, Bilborako noranzkoan errei bat itxita baitago.
