El Extra de Navidad de la ONCE reparte 2 millones de euros en Euskadi

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ONCEren Gabonetako Apartak 2 milioi euro banatu ditu Euskadin
EITB

Última actualización

Cinco cupones han sido premiados con el primer premio. Cuatro de ellos se han vendido en Bilbao, donde han dejado 1,6 millones euros de manos del vendedor Elvis Samuel Cruceta Piña. En Irún, Yon Viega Rodríguez ha dado un premio de 400 000 euros.

Bilbao Irún Sociedad

