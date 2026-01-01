Zozketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

ONCEren Gabonetako sari bereziak 2 milioi euro banatu ditu Euskadin

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bost kupoi saritu dituzte lehen sariarekin. Horietako lau Bilbon saldu ditu Elvis Samuel Cruceta Piña saltzaileak, eta 1,6 milioi euroko saria izan dute. Irunen, Yon Viega Rodriguezek 400.000 euroko sari bat eman du.

Bilbo Irun Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X