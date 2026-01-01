El primer bebé del 2026 en Euskadi se llama Ailany y ha nacido a las 00:29 horas en el Hospital de Basurto, según ha dado a conocer el Departamento vasco de Salud. La pequeña ha pesado 2,2 kilos.

El segundo bebé se llama Libe y ha nacido este día 1 de enero de 2026 a las 02:43 horas en el Hospital de Mendaro (Gipuzkoa).

En Álava, el primer nacimiento del territorio ha sido protagonizado también por una niña: Nora, nacida a las 03:17 horas en el Hospital de Txagorritxu, con un peso de 4,04 kilos.

En Navarra, la primera bebé ha sido tambien del sexo femenino: Salomé a las 02:23 horas.