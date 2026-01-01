1 de enero
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El primer bebé del 2026 en Euskadi se llama Ailany y ha nacido a las 00:29 horas en el Hospital de Basurto

Las primeras bebés de 2016 en el resto de los territorios también han sido niñas: Libe en el Hospital de Mendaro (Gipuzkoa) a las 02:43 horas, Nora en el Hospital de Txagorritxu (Álava) a las 03:17 horas, y Salomé a las 02:23 horas en Navarra. 

El primer bebé de Euskadi en 2026 ha sido Ailany, una niña bilbaína nacida en Basurto
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ailany da Euskadiko 2026ko lehen haurra, 00:29an Basurtuko Ospitalean jaioa
author image

EITB

Última actualización

El primer bebé del 2026 en Euskadi se llama Ailany y ha nacido a las 00:29 horas en el Hospital de Basurto, según ha dado a conocer el Departamento vasco de Salud. La pequeña ha pesado 2,2 kilos.

El segundo bebé se llama Libe y ha nacido este día 1 de enero de 2026 a las 02:43 horas en el Hospital de Mendaro (Gipuzkoa).

En Álava, el primer nacimiento del territorio ha sido protagonizado también por una niña: Nora, nacida a las 03:17 horas en el Hospital de Txagorritxu, con un peso de 4,04 kilos. 

En Navarra, la primera bebé ha sido tambien del sexo femenino: Salomé a las 02:23 horas.

Niños Araba-Álava Bizkaia Gipuzkoa Madres y padres Hospital Donostia Hospital de Txagorritxu Hospital de Basurto Hospital de Cruces Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X