Ailany da Euskadiko 2026ko lehen haurra, 00:29an Basurtuko Ospitalean jaioa

EAEn eta Nafarroan jaiotako lehen haurtxoak, guztiak, neskatoak izan dira: Libe Mendaroko Ospitalean (Gipuzkoa) 02:43an, Nora Txagorritxuko Ospitalean (Araba) 03:17an, eta Salome Nafarroan 02:23an. 

Ailany neskatoa izan da Euskadiko 2026ko lehen haurra. 00:29an jaio da, Basurtuko Ospitalean, Osasun Sailak jakitera eman duenez. Haurrak 2,2 kilo pisatu ditu.

Bigarren haurra Libe da eta 02:43an jaio da, Mendaroko Ospitalean (Gipuzkoa).

Araban ere, lurraldeko lehen haurtxoa neskato bat izan da: Nora, 03:17an Txagorritxuko Ospitalean, 4,04 kiloko pisuarekin. 

Nafarroan ere neskato bat izan da Foru Erkidegoko lehen jaioberria: Salome, 02:23an jaioa.

