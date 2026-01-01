Los deseos de Año Nuevo, un ritual que no siempre sale bien
Con la llegada del nuevo año repetimos ritual: pedimos paz, salud, trabajo, amor... y, casi sin darnos cuenta, hacemos promesas que no siempre cumplimos. Lo que sí compartimos todos es el deseo de que 2026 sea mejor que el año que dejamos atrás.
Te puede interesar
El Extra de Navidad de la ONCE reparte 2 millones de euros en Euskadi
Cinco cupones han sido premiados con el primer premio. Cuatro de ellos se han vendido en Bilbao, donde han dejado 1,6 millones euros de manos del vendedor Elvis Samuel Cruceta Piña. En Irún, Yon Viega Rodríguez ha dado un premio de 400 000 euros.
Rescatan en la Sierra de Aralar a un hombre de 77 años
El hombre, herido leve tras sufrir una caída, ha sido trasladado a un centro sanitario.
Desaparecido un hombre de 68 años en Olite, tras salir a pasear desde una residencia de mayores
La Policía Foral inició la búsqueda la tarde del 31 de diciembre, a la que se han sumado hoy diferentes equipos operativos.
Muere un montañero atrapado por un alud en Huesca
La Guardia Civil ha rescatado el cadáver del hombre de 54 años, vecino de Zaragoza, sepultado la tarde de este miércoles por un alud en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa, en el Pirineo de Huesca.
El sorteo Extra de Navidad de la ONCE deja 2 millones en Bilbao e Irun
Los premios se han vendido en quioscos de la calle Castaños en Bilbao y el Paseo de Colón en Irun. El primer premio ha repartido más de 20 millones en todo el Estado.
Detenido un hombre tras agredir con un cuchillo al responsable de un bar de Bergara
La agresión se ha producido cuando la víctima se ha negado a servirle, pues tenía prohibido el acceso a su local por protagonizar diversos incidentes. Tras forcejear con el agresor ha sufrido un corte en una mano.
La baliza V-16 es obligatoria desde hoy: cómo usarla y evitar multas
Todos los vehículos deben llevar la baliza homologada desde hoy, que sustituye a los triángulos y envía la ubicación del vehículo a la DGT.
Las familias monomarentales vascas pueden ya acreditarse con un certificado digital
Este certificado les permitirá acceder a los beneficios y ayudas de las distintas instituciones vascas. El Gobierno Vasco estima que podrán beneficiarse unas 21 000 familias, el 80 % mujeres y en su mayoría con más dificultades de conciliación que las encabezadas por dos personas.
A pesar del frío, han sido muchos los que han comenzado el año subiendo al monte
Como ya es tradición, han sido muchas las personas que han empezado el año subiendo al monte. En la cima les esperaba un caldo caliente o una copa de champán.