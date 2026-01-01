2026
Los deseos de Año Nuevo, un ritual que no siempre sale bien

Con la llegada del nuevo año repetimos ritual: pedimos paz, salud, trabajo, amor... y, casi sin darnos cuenta, hacemos promesas que no siempre cumplimos. Lo que sí compartimos todos es el deseo de que 2026 sea mejor que el año que dejamos atrás.
Imagen extraída del vídeo. EITB MEDIA.
Euskaraz irakurri: Urteberriko desioak, beteko ote dira?
EITB

Con la llegada del nuevo año repetimos ritual: pedimos paz, salud, trabajo, amor... y, casi sin darnos cuenta, hacemos promesas que no siempre cumplimos. Lo que sí compartimos todos es el deseo de que 2026 sea mejor que el año que dejamos atrás.

X