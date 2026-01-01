2026
Urteberriko desioak, beteko ote dira?

Urte berria hastearekin batera, bakea, osasuna, lana, maitasuna eta horrelako eskaerekin batera, kasu askotan beteko ez ditugun promesekin betetzen zaigu ahoa. Hori bai, denok aurreko urtea baino hobea izatea nahiko genuke.
18:00 - 20:00

Bideotik hartutako irudia. EITB MEDIA.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Urte berria hastearekin batera, bakea, osasuna, lana, maitasuna eta horrelako eskaerekin batera, kasu askotan beteko ez ditugun promesekin betetzen zaigu ahoa. Hori bai, denok aurreko urtea baino hobea izatea nahiko genuke. 

Gabonak Donostia Gizartea

