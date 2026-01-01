Nochevieja
Pamplona se disfraza un año más para despedir el 2025

Urte Zaharreko mozorroak Iruñean
Pamplona, anoche. Foto. EITB.
Euskaraz irakurri: Iruñean aurten ere mozorrotuta esan diote agur 2025ari

Mientras en muchos lugares la Nochevieja se asocia a vestidos elegantes y cenas formales, en la capital navarra existe una tradición divertida y arriesgada: salir a la calle disfrazado. Una costumbre que cada 31 de diciembre transforma la ciudad en un desfile improvisado de creatividad y humor.

