Urtezahar gaua
Iruñean mozorrotuta esan diote agur 2025ari

Urte Zaharreko mozorroak Iruñean
18:00 - 20:00
Iruñean, bart gauean. Argazkia. EITB.

Toki askotan Urtezahar gaua jantzi dotoreekin eta afari formalekin lotzen den bitartean, Nafarroako hiriburuan kalera mozorrotuta irteten dira. Ohitura horrek abenduaren 31n hiria sormen eta umorez betetako desfile inprobisatu bihurtzen du.

