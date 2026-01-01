Año Nuevo
A pesar del frío, han sido muchos los que han comenzado el año subiendo al monte

18:00 - 20:00
Irimo mendia. Argazkia: Aitor Agirrezabal
Euskaraz irakurri: Asko izan dira urtea mendira joanez hasi dutenak hotzari aurre eginez

Como ya es tradición, han sido muchas las personas que han empezado el año subiendo al monte. En la cima les esperaba un caldo caliente o una copa de champán.

