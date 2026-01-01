Urte Berria
Asko izan dira urtea mendira joanez hasi dutenak hotzari aurre eginez

Urte Berri eguna Irimo mendian
18:00 - 20:00
Irimo mendia. Argazkia: Aitor Agirrezabal

Azken eguneratzea

Ohitura denez, jende askok hasi du urtea mendira igotzen, eta gailurrean salda bero bat edo xanpain kopa bat zuten zain.

Euskal Mendiak Gizartea

