Continúa la búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Olite

Las labores de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Olite (Navarra) desde este miércoles se han reforzado desde primera hora de este viernes, con un dispositivo de búsqueda que trabaja en la zona, según informa la Policía Foral.

La niebla presente en la zona impide el uso del helicóptero, que se incorporará al dispositivo en cuanto la situación meteorológica lo permita, según informan los responsables de este operativo de búsqueda.

Fue visto por última vez la tarde del día 31 de diciembre, cuando salió a pasear desde una residencia de mayores de la localidad navarra, y no regresó.

En la zona se encuentran trabajando bomberos, guardas forestales y agentes de Policía Foral y Guardia Civil, dotados con drones y perros, entre otros.