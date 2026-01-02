NAFARROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Erriberrin desagertutako 68 urteko gizonaren bila jarraitzen dute

Abenduaren 31ko arratsaldean ikusi zuten azkenekoz, udalerri horretako adinekoen egoitza batetik irten ondoren.

Olite. Nafarroa Olite, Nafarroan. Artxiboko argazkia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

Erriberri(Nafarroa) desagertutako 68 urteko gizona bilatzeko lanak indartu dituzte ostiraleko lehen ordutik, Foruzaingoak jakitera eman duenez. Asteazkenean ikusi zuten azkenekoz, adinekoen egoitza batetik paseatzera atera ostean.

Inguruan dagoen lainoak helikopteroa erabiltzea eragozten du, baina eguraldiak ahalbidetzen duenean baliatuko dute, bilaketa-operatibo horren arduradunek azaldu dutenez.

Zehazki, abenduaren 31ko arratsaldean ikusi zuten azkenekoz, udalerri horretako adinekoen egoitza batetik irten ondoren.

Suhiltzaileak, basozainak, foruzainak eta guardia zibilak parte hartzen ari dira bilaketa lanetan, droneekin eta txakurrekin, besteak beste.

68 urteko gizon bat desagertu da Erriberrin, adinekoen egoitza batetik paseatzera atera ostean
Erriberri Nafarroa Desagertutako Pertsonak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gizon bat atxilotu dute Lezon, eztabaida baten ondoren  establezimendu bateko langilea harrapatzen saiatzeagatik

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ostegun gauerdia pasata deia jaso zuen Ertzaintzak, lokalera joateako eskatuz. Izan ere, gizon bat hiru aldiz saiatu zen establezimenduko langileetako bat autoarekin harrapatzen, lokalaren kanpoaldean. Antza, horren aurretik liskarra izan zuten biek eta langileak bota egin zuen atxilotutako gizona.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X