El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz implanta desde hoy una nueva tarifa de OTA de 8 horas
El nuevo ticket se aplicará a la Zona 2, y permitirá estacionar desde las 10:00 horas a las 20:00 horas, con la pausa habitual de dos a cuatro de la tarde (tramo sin OTA), por ocho euros.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz implanta desde este viernes día 2 una nueva tarifa de aparcamiento regulado (OTA) en la ciudad que permite estacionar durante ocho horas seguidas por ocho euros.
Permite estacionar desde las 10:00 horas a las 20:00 horas, con la pausa habitual de dos a cuatro de la tarde, que es cuando no hay OTA.
El nuevo ticket se aplicará a la Zona 2, "fuera" de la zona que forman la Avenida Gasteiz, el ferrocarril y el este de Los Herrán. "Dentro" de esta zona, la zona 1, más céntrica, la regulación seguirá igual, sin ticket de ocho horas. La Zona 2 comprende San Martín, Adurtza, San Cristóbal, Desamparados, Judimendi, Santa Lucía, Arana, Santiago, Aranbizkarra y Arantzabela.
La teniente de alcaldesa y la concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento, Beatriz Artolazabal, ha explicado que la posibilidad de aparcar durante 8 horas seguidas es una respuesta a las necesidades de muchas personas que por trabajo u otros motivos necesitan desplazarse en coche y aparcar durante largos periodos de tiempo.
Con la implantación de esta tarifa, una persona podrá aparcar su vehículo a partir de las 20:00 horas de un lunes, por ejemplo, y retirarlo a las 10:00 de un miércoles, por ocho euros.
"Muchas personas nos decían que necesitaban poder dejar el coche con tranquilidad durante toda la mañana y la tarde. Por eso hemos creado el ticket de 8 horas de la OTA. Con esta medida ya en vigor, pensamos en quienes pasan muchas horas fuera de casa por trabajo, compras o gestiones, y en hacerles la vida un poco más fácil. Damos más margen y mayor tranquilidad", ha declarado la concejala.
Te puede interesar
Dos detenidos tras intentar estrangular al dueño de una casa a la que entraron a robar en Andoain
Las dos víctimas se despertaron al notar que llamaban a la puerta de su casa de forma repetida y con insistencia, y al abrir se encontraron con un desconocido vestido de negro que se abalanzó sobre él.
Magia, carrozas y caramelos: así serán las cabalgatas de los Reyes Magos en Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona
Melchor, Gaspar y Baltasar ya tienen (casi) todo preparado para recorrer las principales calles, acompañados para la ocasión de espectáculos de luz y color durante todo el recorrido.
Osakidetza estima que "el pico" de la gripe ha pasado ya
Tras tres semanas consecutivas de descenso en los casos detectados, Osakidetza no observa "un aumento muy importante" en estos días, a la espera de conocer los datos definitivos, según ha explicado el director de Asistencia Sanitaria, Koldo Berganzo, que cree que se contará "seguramente con el modelo mixto de vacunódromos en los tres territorios y en los centros de salud" en la siguiente campaña de vacunación contra esta enfermedad.
Detenido en Lezo por intentar atropellar al empleado de un establecimiento tras un altercado
La medianoche del jueves se solicitó presencia policial en este establecimiento, después de que un varón hubiera intentado atropellar en el exterior del negocio en tres ocasiones a uno de sus trabajadores con el que poco antes había mantenido una disputa por lo que le había hecho abandonar el local.
La adicción a la pregabalina se consolida entre jóvenes vulnerables atendidos por el programa Erdu
El perfil mayoritario del programa de atención a personas con adicciones en situación de alta vulnerabilidad social es el de hombres de entre 18 y 35 años, muchos sin hogar y con problemas de salud mental asociados.
Una fiesta "rave" ilegal reúne a centenares de personas en Albacete
La conocida como "Big Fucking Party" ha congregado a más de mil vehículos en el pantano del Cenajo, en el término municipal de Hellín (Albacete), para celebrar una fiesta "rave" con motivo del año nuevo. Por el momento, la fiesta transcurre con normalidad y no se han producido incidentes.
Continúa la búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Olite
Fue visto por última vez la tarde del día 31 de diciembre, cuando salió a pasear desde una residencia de mayores de la localidad navarra, y no regresó.
La entrada en vigor del seguro obligatorio para patinetes se pospone por falta de operatividad del registro
Previsto para el 2 de enero, el registro aún no está operativo, lo que retrasa la obligatoriedad del seguro para los vehículos de movilidad personal.
Fallecen tres personas en el incendio de una vivienda en Madrid
Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras.