Vitoria-Gasteiz
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz implanta desde hoy una nueva tarifa de OTA de 8 horas

El nuevo ticket se aplicará a la Zona 2, y permitirá estacionar desde las 10:00 horas a las 20:00 horas, con la pausa habitual de dos a cuatro de la tarde (tramo sin OTA), por ocho euros. 

OTA
Máquina de OTA de Vitoria-Gasteiz.
Euskaraz irakurri: Gasteizko Udalak 8 orduko TAO tarifa berria ezarriko du gaurtik aurrera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz implanta desde este viernes día 2 una nueva tarifa de aparcamiento regulado (OTA) en la ciudad que permite estacionar durante ocho horas seguidas por ocho euros

Permite estacionar desde las 10:00 horas a las 20:00 horas, con la pausa habitual de dos a cuatro de la tarde, que es cuando no hay OTA.

El nuevo ticket se aplicará a la Zona 2, "fuera" de la zona que forman la Avenida Gasteiz, el ferrocarril y el este de Los Herrán. "Dentro" de esta zona, la zona 1, más céntrica, la regulación seguirá igual, sin ticket de ocho horas. La Zona 2 comprende San Martín, Adurtza, San Cristóbal, Desamparados, Judimendi, Santa Lucía, Arana, Santiago, Aranbizkarra y Arantzabela. 

La teniente de alcaldesa y la concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento, Beatriz Artolazabal, ha explicado que la posibilidad de aparcar durante 8 horas seguidas es una respuesta a las necesidades de muchas personas que por trabajo u otros motivos necesitan desplazarse en coche y aparcar durante largos periodos de tiempo.

Con la implantación de esta tarifa, una persona podrá aparcar su vehículo a partir de las 20:00 horas de un lunes, por ejemplo, y retirarlo a las 10:00 de un miércoles, por ocho euros.

"Muchas personas nos decían que necesitaban poder dejar el coche con tranquilidad durante toda la mañana y la tarde. Por eso hemos creado el ticket de 8 horas de la OTA. Con esta medida ya en vigor, pensamos en quienes pasan muchas horas fuera de casa por trabajo, compras o gestiones, y en hacerles la vida un poco más fácil. Damos más margen y mayor tranquilidad", ha declarado la concejala.

OTA Ayuntamiento de Vitoria Vitoria-Gasteiz Sociedad

Te puede interesar

Koldo Berganzo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Osakidetza estima que "el pico" de la gripe ha pasado ya

Tras tres semanas consecutivas de descenso en los casos detectados, Osakidetza no observa "un aumento muy importante" en estos días, a la espera de conocer los datos definitivos, según ha explicado el director de Asistencia Sanitaria, Koldo Berganzo, que cree que se contará "seguramente con el modelo mixto de vacunódromos en los tres territorios y en los centros de salud" en la siguiente campaña de vacunación contra esta enfermedad.
Cargar más
Publicidad
X