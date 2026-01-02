El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz implanta desde hoy una nueva tarifa de OTA de 8 horas

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz implanta desde este viernes día 2 una nueva tarifa de aparcamiento regulado (OTA) en la ciudad que permite estacionar durante ocho horas seguidas por ocho euros.

Permite estacionar desde las 10:00 horas a las 20:00 horas, con la pausa habitual de dos a cuatro de la tarde, que es cuando no hay OTA.

El nuevo ticket se aplicará a la Zona 2, "fuera" de la zona que forman la Avenida Gasteiz, el ferrocarril y el este de Los Herrán. "Dentro" de esta zona, la zona 1, más céntrica, la regulación seguirá igual, sin ticket de ocho horas. La Zona 2 comprende San Martín, Adurtza, San Cristóbal, Desamparados, Judimendi, Santa Lucía, Arana, Santiago, Aranbizkarra y Arantzabela.

La teniente de alcaldesa y la concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento, Beatriz Artolazabal, ha explicado que la posibilidad de aparcar durante 8 horas seguidas es una respuesta a las necesidades de muchas personas que por trabajo u otros motivos necesitan desplazarse en coche y aparcar durante largos periodos de tiempo.

Con la implantación de esta tarifa, una persona podrá aparcar su vehículo a partir de las 20:00 horas de un lunes, por ejemplo, y retirarlo a las 10:00 de un miércoles, por ocho euros.

"Muchas personas nos decían que necesitaban poder dejar el coche con tranquilidad durante toda la mañana y la tarde. Por eso hemos creado el ticket de 8 horas de la OTA. Con esta medida ya en vigor, pensamos en quienes pasan muchas horas fuera de casa por trabajo, compras o gestiones, y en hacerles la vida un poco más fácil. Damos más margen y mayor tranquilidad", ha declarado la concejala.