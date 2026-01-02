Gasteizko Udalak 8 orduko TAO tarifa berria ezarriko du gaurtik aurrera
Tiket berria 2. Eremuari aplikatuko zaio, eta zortzi euroan 10:00etatik 20:00etara aparkatzeko aukera emango du, ohiko etenaldiarekin, arratsaldeko ordu bietatik lauetara (TAOrik gabeko tartea).
Gasteizko Udalak araututako aparkaleku-tarifa berria (TAO) ezarriko du ostiral honetatik aurrera, zortzi orduz jarraian zortzi euroan aparkatzeko aukera ematen duena.
10:00etatik 20:00etara aparkatzeko aukera emango du, ohiko etenaldiarekin, arratsaldeko ordu bietatik lauetara (TAOrik gabeko tartea).
Tiket berria 2. eremuari aplikatuko zaio; San Martin, Adurtza, San Kristobal, Babesgabetuak, Judimendi, Santa Luzia, Arana, Santiago, Aranbizkarra eta Arantzabela hartzen ditu eremu horrek. Eremu horretatik kanpo, Gasteiz hiribideak, trenbideak eta Herrandarren ekialdeak osatzen duten 1. eremuan, erdigunean, erregulazioak berdin jarraituko du, zortzi orduko tarifarik gabe gabe.
Beatriz Artolazabal Alkateordeak eta Udaleko Espazio Publikoko eta Auzoetako zinegotziak azaldu duenez, 8 orduz jarraian aparkatzeko aukera honek pertsona askoren beharrei erantzuten die, lanagatik edo beste arrazoi batzuengatik hirira autoz joan eta denbora luzez aparkatu behar izaten dutelako.
Tarifa horrekin, erabiltzaile batek, esaterako, asteleheneko 20:00etan aurrera aparkatu ahal izango du bere ibilgailua eta asteazkeneko 10:00etan kendu, zortzi euroren truke.
"Pertsona askok esaten ziguten goiz eta arratsalde osoan autoa lasai uzteko beharra zutela. Horregatik sortu dugu TAOren 8 orduko tiketa. Jada indarrean den neurri honekin, izan lanagatik, erosketengatik edo bestelako gestioengatik etxetik kanpo ordu asko pasatzen dituztenengan pentsatzen dugu, eta haiei bizitza pixka bat errazagoa egitea da xedea. Tarte zabalagoa eta lasaitasun handiagoa ematen dugu", adierazi du zinegotziak.
