2025: Un año marcado por la tragedia en carretera, especialmente en Navarra

El año 2025 deja un balance trágico en las carreteras de Hego Euskal Herria, con 90 personas fallecidas en accidentes de tráfico. Una cifra que convierte el año en uno de los más mortales de los últimos años y que tiene su principal foco en Navarra, donde la siniestralidad se ha disparado de forma alarmante.

La Comunidad Foral concentra los peores datos. Y es que, han sido 47 las personas que han perdido la vida en 2025, 23 más que en 2024, lo que supone prácticamente duplicar la cifra del año anterior. Para encontrar un registro similar hay que remontarse hasta 2007, cuando fallecieron 50 personas. De hecho, la suma de las víctimas mortales contabilizadas entre 2023 y 2024 no alcanza las de en 2025.

Estas cifras se sitúan muy lejos de los objetivos marcados por el Plan Estratégico de la Policía Foral, que fijaba un máximo de 15 víctimas mortales anuales en carretera, un umbral que se ha visto ampliamente superado.

En Euskadi, el año también concluye con un aumento de la mortalidad vial. En total, 43 personas han fallecido en las carreteras vascas durante 2025, seis más que en 2024; 17 víctimas en Araba, 17 en Gipuzkoa y 9 en Bizkaia. El año se cerró, además, con dos nuevos fallecidos en las últimas horas del 31 de diciembre.

Nochevieja trágica

El 31 de diciembre se contabilizaron los últimos dos accidentes de tráfico mortales .

En Legutio, un hombre de 61 años perdió la vida tras una colisión entre un turismo y una furgoneta en la N-240.

Horas después, en Hernani, un motorista de 24 años falleció en un choque con un coche en la GI-2132. En este último caso, la Ertzaintza mantiene abierta una investigación y solicita la colaboración de posibles testigos.