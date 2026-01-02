2025: Tragediak markatutako urtea errepideetan, batez ere Nafarroan
2025ean 90 pertsona hil dira trafiko istripuetan; horietatik, 47 Nafarroan.
2025 urteak balantze tragikoa utzi du Hego Euskal Herriko errepideetan, 90 pertsona hil baitira trafiko istripuetan. Horrenbestez, azken hura urterik hilgarrienetako bat izan da, bereziki Nafarroan, ezbehar-tasa izugarri igo baita.
Izan ere, 47 pertsona hil dira 2025ean Nafarroan, 2024an baino 23 gehiago. Beraz, aurreko urteko hildakoak ia bikoiztu egin ditu. Antzeko datuak aurkitzeko 2007ra arte egin beharko genuke atzera, orduan 50 pertsona hil baitziren; alegia, 2023tik 2024ra bitartean izandako hildakoen batura ez da ezta 2025ak utzitako kopurura hurbiltzen.
Datuak oso urrun daude Foruzaingoaren Plan Estrategikoan ezarritako helburuetatik. Izan ere, horrek gehienez 15 hildako izatea zuen mugarri, luzez gainditutako zifra.
Euskadin ere trafiko istripuen biktimen gorakadarekin amaitu da urtea. Guztira, 43 pertsona hil dira EAEko errepideetan 2025ean, 2024an baino sei gehiago; 17 Araban, 17 Gipuzkoan eta 9 Bizkaian.
Gabon zahar tragikoa
Abenduaren 31n zenbatu ziren azken bi zirkulazio-istripu hilgarriak.
Legution, 61 urteko gizon bat hil zen auto batek eta furgoneta batek talka eginda, N-240 errepidean.
Ordu batzuk geroago, Hernanin, 24 urteko motorzale bat hil zen auto batekin talka eginda, GI-2132 errepidean. Azken kasu horretan, Ertzaintzak ikerketa abiatu du, eta balizko lekukoen laguntza eskatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Atzeratu egin da patinete elektrikoek nahitaezko asegurua izateko neurria, erregistroaren eraginkortasun ezagatik
Urtarrilaren 2rako aurreikusita zegoen erregistroa oraindik ez dago martxan. Horrek, beraz, atzeratu egiten du mugikortasun pertsonaleko ibilgailuetarako aseguruaren derrigortasuna.
Hiru pertsona hil dira Madrilen, etxebizitza batean piztutako sutean
Biktimetako bi kea arnasteagatik hil dira, eta hirugarrena erredurengatik.
Ikerketek genero-indarkeriako testuinguru batean kokatzen dute Fuenmayorgo parrizidioa
Familiako genero-indarkaria gertakari batean, 19 urteko gazte batek ustez bere aita hil zuen arma zuri batekin, abenduaren 31ko arratsaldean.
ONCEren Gabonetako sari bereziak 2 milioi euro banatu ditu Euskadin
Bost kupoi saritu dituzte lehen sariarekin. Horietako lau Bilbon saldu ditu Elvis Samuel Cruceta Piña saltzaileak, eta 1,6 milioi euroko saria izan dute. Irunen, Yon Viega Rodriguezek 400.000 euroko sari bat eman du.
Urteberriko desioak, beteko ote dira?
Urte berria hastearekin batera, bakea, osasuna, lana, maitasuna eta horrelako eskaerekin batera, kasu askotan beteko ez ditugun promesekin betetzen zaigu ahoa. Hori bai, denok aurreko urtea baino hobea izatea nahiko genuke.
77 urteko gizon bat erreskatatu dute Aralar mendilerroan
Gizona arin zauritu da, erorikoa izan ostean, eta osasun-zentro batera eraman dute.
68 urteko gizon bat desagertu da Erriberrin, adinekoen egoitza batetik paseatzera atera ostean
Foruzaingoak abenduaren 31ko arratsaldean ekin zion bilaketari, eta gaur hainbat talde operatibo batu zaizkio.
Gizonezko mendizale bat hil da Huescan, elur-jausi batek harrapatuta
Guardia Zibilak Zaragozako 54 urteko gizonezkoaren gorpua erreskatatu du, Huescako Pirinioetako Urdiceto inguruan.
Gizon bat atxilotu dute Bergarako taberna bateko arduradunari labanaz eraso egitea leporatuta
Antza denez, biktimak kontsumizio bat zerbitzatzeari uko egin dio eta lokalera sartzeko debekua zuela ohartarazi dionean gertatu da erasoa.