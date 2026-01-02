Trafiko istripuak

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

2025: Tragediak markatutako urtea errepideetan, batez ere Nafarroan

2025ean 90 pertsona hil dira trafiko istripuetan; horietatik, 47 Nafarroan.

Herido un joven de 27 años en un accidente de tráfico en Berbinzana, Navarra (13/03/2025)
Trafiko istripua Berbintzanan, Nafarroa. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2025 urteak balantze tragikoa utzi du Hego Euskal Herriko errepideetan, 90 pertsona hil baitira trafiko istripuetan. Horrenbestez, azken hura urterik hilgarrienetako bat izan da, bereziki Nafarroan, ezbehar-tasa izugarri igo baita.

Izan ere, 47 pertsona hil dira 2025ean Nafarroan, 2024an baino 23 gehiago. Beraz, aurreko urteko hildakoak ia bikoiztu egin ditu. Antzeko datuak aurkitzeko 2007ra arte egin beharko genuke atzera, orduan 50 pertsona hil baitziren; alegia, 2023tik 2024ra bitartean izandako hildakoen batura ez da ezta 2025ak utzitako kopurura hurbiltzen.

Datuak oso urrun daude Foruzaingoaren Plan Estrategikoan ezarritako helburuetatik. Izan ere, horrek gehienez 15 hildako izatea zuen mugarri, luzez gainditutako zifra.

Euskadin ere trafiko istripuen biktimen gorakadarekin amaitu da urtea. Guztira, 43 pertsona hil dira EAEko errepideetan 2025ean, 2024an baino sei gehiago17 Araban, 17 Gipuzkoan eta 9 Bizkaian.

Gabon zahar tragikoa

Abenduaren 31n zenbatu ziren azken bi zirkulazio-istripu hilgarriak.

Legution, 61 urteko gizon bat hil zen auto batek eta furgoneta batek talka eginda, N-240 errepidean.

Ordu batzuk geroago, Hernanin, 24 urteko motorzale bat hil zen auto batekin talka eginda, GI-2132 errepidean. Azken kasu horretan, Ertzaintzak ikerketa abiatu du, eta balizko lekukoen laguntza eskatu du.

Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X