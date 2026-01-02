Una fiesta "rave" ilegal reúne a centenares de personas en Albacete
La conocida como "Big Fucking Party" ha congregado a más de mil vehículos en el pantano del Cenajo, en el término municipal de Hellín (Albacete), para celebrar una fiesta "rave" con motivo del año nuevo. Por el momento, la fiesta transcurre con normalidad y no se han producido incidentes.
Te puede interesar
Osakidetza estima que "el pico" de la gripe ha pasado ya
Tras tres semanas consecutivas de descenso en los casos detectados, Osakidetza no observa "un aumento muy importante" en estos días, a la espera de conocer los datos definitivos, según ha explicado el director de Asistencia Sanitaria, Koldo Berganzo, que cree que se contará "seguramente con el modelo mixto de vacunódromos en los tres territorios y en los centros de salud" en la siguiente campaña de vacunación contra esta enfermedad.
Detenido en Lezo por intentar atropellar al empleado de un establecimiento tras un altercado
La medianoche del jueves se solicitó presencia policial en este establecimiento, después de que un varón hubiera intentado atropellar en el exterior del negocio en tres ocasiones a uno de sus trabajadores con el que poco antes había mantenido una disputa por lo que le había hecho abandonar el local.
La adicción a la pregabalina se consolida entre jóvenes vulnerables atendidos por el programa Erdu
El perfil mayoritario del programa de atención a personas con adicciones en situación de alta vulnerabilidad social es el de hombres de entre 18 y 35 años, muchos sin hogar y con problemas de salud mental asociados.
Continúa la búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Olite
Fue visto por última vez la tarde del día 31 de diciembre, cuando salió a pasear desde una residencia de mayores de la localidad navarra, y no regresó.
La entrada en vigor del seguro obligatorio para patinetes se pospone por falta de operatividad del registro
Previsto para el 2 de enero, el registro aún no está operativo, lo que retrasa la obligatoriedad del seguro para los vehículos de movilidad personal.
Fallecen tres personas en el incendio de una vivienda en Madrid
Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras.
2025: Un año marcado por la tragedia en carretera, especialmente en Navarra
El año 2025 deja un balance de 90 personas fallecidas en accidentes de tráfico en Hego Euskal Herria, 47 de ellas en Navarra.
Las investigaciones sitúan el asesinato de un padre por su hijo en Fuenmayor en un contexto de violencia de género
El joven de 19 años mató presuntamente la tarde del 31 de diciembre a su padre con un arma blanca, en un suceso que ocurrió durante un episodio de violencia de género en su familia.
El Extra de Navidad de la ONCE reparte 2 millones de euros en Euskadi
Cinco cupones han sido premiados con el primer premio. Cuatro de ellos se han vendido en Bilbao, donde han dejado 1,6 millones euros de manos del vendedor Elvis Samuel Cruceta Piña. En Irún, Yon Viega Rodríguez ha dado un premio de 400 000 euros.