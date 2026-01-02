Fiesta
Una fiesta "rave" ilegal reúne a centenares de personas en Albacete

Euskaraz irakurri: Legez kanpoko "rave" batek ehunka lagun bildu ditu Albaceten

La conocida como "Big Fucking Party" ha congregado a más de mil vehículos en el pantano del Cenajo, en el término municipal de Hellín (Albacete), para celebrar una fiesta "rave" con motivo del año nuevo. Por el momento, la fiesta transcurre con normalidad y no se han producido incidentes.

